Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım 2017 Son Bölümde neler oldu sorusu izleyemeyenler, kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı son bölümde yaşananları biz kaçıranlar için canlı olarak aktarmaya devam ediyor. Bugün, Müge Anlı 28 Kasım Salı son bölümde neler yaşandı? Müge Anlı Son Bölümde günlerdir kayıp olarak aranan Fatma Uyanık bulunabildi mi?

ATV’nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı 28 Kasım 2017 yeni bölüm ile bugün saat 10.00’da başladı. İzlenme rekorları kıran programda, bugün yine hareketli anlar yaşandı. Saat 10.00’da başladı ve saat 13.00’de sona erdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım 2017 Son Bölümde yaşananları izleyemeyenler için haberimizde derledik. İşte, bugün Müge Anlı Son Bölümde yaşananlar…