Yemekteyiz 28 Kasım 2017 yeni bölümde, haftanın ikinci gününde Cemre hanım yarışıyor. Cemre Hanım, bugün evinde ağırlayacağı rakiplerine menüsünü yetiştirmek için büyük çaba harcadı. Cemre Hanımın menüsünde neler var? Yemekteyiz 28 Kasım 2017 Yarışmacısı Cemre Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Rakipleri Cemre Hanımın yemeklerine hangi yorumları yaptı? Yemekteyiz 28.11.2017 Cemre Hanım Kaç Puan Aldı?

TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen ve Onur Büyüktopçu’nun sunduğu Yemekteyiz yarışması yeni formatı ile izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yemekteyiz’in yeni haftasında yine 5 yarışmacı, en iyi menüyü hazırlamak ve en iyi yemekleri yapmak için çalışıyor. Bu hafta da en yüksek puanı alacak olan yarışmacı haftanın finalinde birinci olacak ve 10 bin TL ödülün de sahibi olacak. Yemekteyiz’de 28 Kasım 2017 Salı günü haftanın ikinci gün yarışmacısı Cemre Hanım, menüsünde yer alan yemeklerini rakipleri için hazırladı. Peki, Yemekteyiz 28.11.2017 Cemre Hanım Kaç Puan Aldı?