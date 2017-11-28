﻿ Flaş Haber! TSK'dan Teröristlere Ağır Darbe: Asos Dağı'na Hava Harekatı Düzenlendi, Birçok Hedef Vuruldu

Flaş Haber! TSK'dan Teröristlere Ağır Darbe: Asos Dağı'na Hava Harekatı Düzenlendi, Birçok Hedef Vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyinde bulunan Asos bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta teröristlere ait olan 41 hedefin vurulduğu öğrenildi.

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Flaş Haber! TSK'dan Teröristlere Ağır Darbe: Asos Dağı'na Hava Harekatı Düzenlendi, Birçok Hedef Vuruldu
Flaş Haber! TSK'dan Teröristlere Ağır Darbe: Asos Dağı'na Hava Harekatı Düzenlendi, Birçok Hedef Vuruldu Tarih: 2017-11-28 Saat: 10:44:24
Güncelleme : 2017-11-28 10:44:24

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyinde bulunan Asos bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta teröristlere ait olan 41 hedefin vurulduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Asos’a gerçekleştirdiği hava harekatı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Irak’ın Kuzeyinde yer alan Asos bölgesine dün hava harekatı düzenlendiği ve 41 hedefin vurulduğu ifadeleri yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Irak’ın Kuzeyinde yer alan Asıs bölgesinde PKK’lı teröristlerin tespit edilen barınaklarına düzenlenen hava harekatında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olan savaş uçakları ile toplamda 41 hedefin vurulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, terör örgütüne ait olduğu belirlenen barınak, sığınak ve tünellerin içinde olduğu toplamda belirlenen 41 hedefin hava vuruşuyla tahrip edildiği ve harekatın başarıyla tamamlandığı belirtildi. Hava harekatını tamamlayan uçaklar ve insansız hava araçlarının harekat sonrasında emniyetle üslerine geri döndükleri belirtildi.

 

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