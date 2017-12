İstanbul’da D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde film sahneleri aratmayan bir olay yaşandı. Trafiğin ortasında bir aracın önünü kesen 3 kişi şahsa silahla saldırdı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan şahıslar kaza yaptı.

Olay, İstanbul D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında trafiğin ortasında kavga çıktı. Sürücülerden biri yanındaki silahla tartıştığı sürücüyü bacağından vururken olayın asıl nedeni ise sonradan gün yüzüne çıktı.

ENİŞTELERİNİN ÖNÜNÜ KESTİLER

Sabah saatlerinde meydana gelen olay, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde Ankara istikametine doğru ilerlemekte olan bir aracın önünün kesilmesiyle başladı. Aracın önünü kesen 3 kişinin daha sonra araç sürücüsü ile tartışmaya başladığı görüldü. Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkararak araç sürücüsünü bacağından yaraladı. Karayolunun ortasında meydana gelen olay diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlenirken sürücüler olayı an be an cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

ABLALARINDAN BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN VURMUŞLAR

Olayın yaşanmasının ardından gelen bilgilerde, D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde önünü kestikleri araç sürücüsü ile tartıştıktan sonra bacağından vurarak yaralayan 3 saldırganın saldırdıkları şahsın enişteleri olduğu ve ablalarından boşanmak istediği için bu saldırının gerçekleştiği ortaya çıktı. Eniştelerini vuran saldırganlar olay yerinden araçlarıyla uzaklaşmak isterken kaza yaptı. Polis ekiplerinin araştırmasında olan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.