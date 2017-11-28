FOX TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ‘Kaybolan Çiçekler’ programında yaşlı bir kadının 14 yaşındaki kıza yaptığı işkence ve tehditler kan dondururken kadın polis tarafından canlı yayında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yaklaşık 15 gün boyunca 14 yaşında olan Nazmiye D. isimli kızı kaçırdığı ve işkence ederek zorla tuttuğu iddialarıyla suçlanan Gülbeyaz K. isimli yaşlı kadın FOX TV stüdyosundan canlı yayında polis tarafından gözaltına alındı.

KIZININ KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN ANNE PROGRAMA BAŞVURDU

Alınan bilgilere göre, henüz 14 yaşında olan Nazmiye D. isimli kız annesiyle yaşadığı bir tartışma yüzünden öfkeyle bir yakınının yanına gitti. Yakınının kıza Fırat isimli gencin kendisine bakacağını onun yanına gitmesini söylemesi üzerine 14 yaşındaki kız ortadan kayboldu. Tüm bunlar yaşanırken kızından haber alamayan anne Semra Hanım

FOX TV ekranlarında İnci Ertuğrul’un sunumuyla ekranlara gelen ‘Kaybolan Çiçekler’ programına başvuru yaparak kızının bulunmasını istediğini söyledi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Anne Semra Hanımın programa başvuru yapması sonucunda ortadan kaybolan ve hiçbir haber alınamayan 14 yaşındaki Nazmiye bulundu. Bulunan ve canlı yayına çıkan Nazmiye, annesini istemediğini ve ondan nefret ettiğini söyledi. Fakat genç kızın bu söylemlerinin altında bambaşka şeyler yattığı öğrenildi. Canlı yayın sonrasında Uzman Psikolog Hasan Ersin eşliğinde konuşan Nazmiye, bunları tehdit edildiği için söylediğini ve zorla böyle konuşturulduğunu belirtti.

YAŞLI KADIN CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

14 yaşındaki genç kız Gülbeyaz K. ve torunu tarafından işkence edildiğini ve tehditlerle susturulmaya çalışıldığını söylerken genç kızın itirafları sonrasında Gülbeyaz K. polis ekipleri tarafından FOX TV canlı yayınında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com