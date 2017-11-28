İstanbul Esenyurt’ta bulunan bebek cesedi görenleri dehşete düşürdü. İşçilerin atık su kanalında bulduğu bir kız bebek cesedi polisi harekete geçirdi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebek cesediyle ilgili incelemelere başladı.

Olay, İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yer alan bir atık su kanalında çalışma sürdürmekte olan işçiler su kanalının içinde henüz yeni doğmuş ve göbek bağı bile kesilmemiş olan bir kız bebek cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirirken polis ekipleri cesedin bulunduğu yere intikal etti.

POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede su kanalına atılmış olan bebek cesedinin yeni doğmuş bir bebeğe ait olduğunu ve henüz göbek bağının bile kesilmemiş olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de bebek cesedi üzerindeki incelemelerinin ardından cesedi ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis ekipleri cesedi kim veya kimlerin attığı ile ilgili araştırmasına devam ediyor.