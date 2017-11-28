CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun elindeki belgelerin tamamının sahte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün partisinin grup toplantısında Erdoğan ve ailesi hakkında ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Avukat Ahmet Özel, Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında elinde getirdiği belgelerin sahte olduğunu söylerken Kılıçdaroğlu’nun elinde bulunan kağıtları hemen bir Cumhuriyet Savcılığına vererek suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.

CHP’Lİ KILIÇDAROĞLU HANGİ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları, dünürü, eniştesi, kardeşi ve eski özel kalem müdürünün yurt dışında bulunan küçük bir adaya milyonlarca dolar para gönderdiklerini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında iddia ettiği para gönderme olayıyla ilgili elinde getirdiği belgelerle ispatladığını söyledi. Elinde gönderilen paraların dekontlarının bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, gönderilen mesajlarında da elinde olduğunu söyledi. Elindeki belgelerin bankaların resmi kayıtları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır eleştirilerde bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları sonrasında ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan gelmişti. Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının yalan olduğunu ve elindeki belgelerin sahte olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde tuttuğu belgelerin ve müvekkilleri hakkında yaptığı iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kağıtların sahte olduğunu söyledi.