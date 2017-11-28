Alınan son dakika bilgisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde toplanan MGK sonrasında yapılan açıklamada Afrin’e operasyon sinyali verildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanan MGK toplantısının sona ermesiyle Afrin’e operasyon sinyali konuşulmaya başladı.

6 MADDELİK AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan MGK toplantısının ardından 6 maddelik bir açıklama yapıldığı ve yapılan açıklamanın üçüncü maddesine göre, "TSK unsurlarının İdlib gerginginliği azaltma bölgesinde gözlem misyonunu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının sağlanacağı mütala edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kullanılan bu ifadelerin sonrasında askerin Afrin’e girebileceği gündemi konuşulmaya başlandı.

TÜRKİYE TEDBİR ALMAYA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilen kritik MGK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında PKKPYD ve YPG terör örgütlerinin Suriye’deki demografik yapı ve örgütlü temizlik yapma çabalarının insan haklarına aykırı olduğu ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması için özellikle de Hudut Bölgesinde gerekli olan her türlü tedbirin alınması gerektiği ve alınmasına devam edileceği ifadelerine yer verildi. Kritik MGK toplantısında yer verilen bu önemli ifadeler sonrasında akıllara Türk askerinin Afrin’e girebileceği ihtimali geldi. MGK’daki bu sözler Afrin operasyonunun bir sinyali olarak ifade edildi.