Alınan son dakika bilgisinde İstanbul’da FETÖ TSK yapılanmasına yönelik olan soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda, 333’ü asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere 360 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

Son dakika bilgilendirmesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olan FETÖ TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 333’ü asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere toplamda 360 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Bugün sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarafından İstanbul geneli olmak üzere önceden belirlenmiş olan adreslere şafak operasyonu düzenlendiği v operasyonlarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TOPLAMDA 360 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Alınan bilgilerde, TSK FETÖ yapılanmasına yönelik olarak başlatılan eş zamanlı Şafak operasyonunda, adreslere düzenlenen baskın sonucunda 333’ü asker ve 27’si mahrem imam olmak üzere toplamda 360 şüpheli için gözaltı ve yakalama kararı verildiği ve gözaltına alınan askerlerden 216’sının çeşitli rütbelerde olduğu bilgisi paylaşılırken, askerlerden 7’sinin pilot olduğu belirtildi. Asker ve mahrem imamların gözaltına alındıktan hemen sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildiği ve bunun hemen ardından ifade için emniyet merkezine götürüldüğü belirlendi.