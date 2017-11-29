Bosna Davası’nda Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin temyiz duruşmasında 20 yıl ceza alan Eski Hırvat General Praljak, duruşmada zehir içti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde görülen "Prlic ve diğerleri" davasının bugün temyiz duruşması görüldü. Mahkeme eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası verdi. Kararı duyan Praljak'ın zehir içmesi nedeniyle duruşma sona erdi.

TOPLAM 111 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

2013 yılında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaşta Bosna Hersek'teki Hırvat Savunma Konseyi'nin (HVO) başkanı ve sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Jadranko Prlic ile diğer 5 Hırvat komutan hakkında suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten toplam 111 yıl hapis cezası vermişti. 29 Mayıs 2013'te ICTY tarafından ilk dereceli karar açıklanmış ve Jadranko Prlic 25 yıl hapis cezası almıştı. Bu cezasının bugün temyiz duruşması görüldü.

İŞKENCECİ GENERAL ZEHİR İÇTİ

Dönemin işkenceci generali olarak bilinen Pralijak'ın Bosna savaşı sırasında cinsel saldırı ve işkence gibi çok sayıda savaş suçuna katıldığı biliniyordu. Bu gün görülen temyiz duruşmasında işkenceci general hakkında 20 yıl ceza verildi. Slobodan Praljak bu cezayı duyunca yanında getirdiği şişeden zehir içti. Bu olayın ardından duruşmaya son verildi.