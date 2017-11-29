Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bugün öğle saatlerinde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak hissedildi. İşte detaylar…

Deprem bu kez Kahramanmaraş’ı sarstı. Genellikle Ege bölgesinde ve Muğla ilçesinde meydana gelen deprem bu kez Kahramanmaraş’ta ekişini gösterdi. Depremin kısa süreli panik yaşattığı öğrenilirken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş bugün öğle saatlerinde 3.8 şiddetinde depremle sarsıldı. Depremin ardından açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu ve merkez üssünün Onikişubat Sarıçukur Mahallesi olduğunu kaydetti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken depremin kısa sürdüğü ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.