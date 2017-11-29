52 yaşındaki İtalyan bir adamın 19 yaşındaki bir kıza yaptığı canilik kan dondurdu. 19 yaşındaki Rumen kızı bakıcı olarak tutan cani adam tam 10 sene boyunca bodruma kapatarak esir tuttuğu kıza hem işkence yaptı hem de tecavüz etti. 10 sene boyunca tecavüz ettiği kızdan 2 çocuğu olduğu öğenilen adam tesadüfen yakalandı.

Olay, İtalya Gizzeria kentinde meydana geldi. 52 yaşında olduğu öğrenilen Aloisio Francesco Rosario Giordano isimli yaşlı bir adam bakıcı olarak tuttuğu henüz 19 yaşındaki bir genç kızı 10 sene boyunca bodrumda esir tutarak çeşitli işkencelere maruz bıraktı ve tecavüz etti.

10 SENE BOYUNCA TECAVÜZ ETMİŞ

Bodrumda kapatıldığında 19 yaşında olan ve aradan 10 sene geçtikten sonra 29 yaşına gelen talihsiz kız 10 yıl boyunca yaşlı adamın kapattığı bodrumda yaşamaya mahkum edildi. Kan donduran olayda gen kızın 10 sene boyunca burada işkence ve tecavüze maruz kaldığı ve tam 2 doğum yaparak 2 çocuk dünyaya getirdiği öğrenildi.

YILLARCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

19 yaşındaki genç kızı bir bodruma kapatan ve burada 10 sene boyunca yaşamaya mecbur bırakan cani adamın ölümcül bir hastalığı olduğu ve eşini bir süre önce kaybettiği öğrenildi. Burada genç kıza defalarca işkence ve tecavüz eden cani adam genç kıza bu bodrumda 2 kez doğum yaptırdı.

TESADÜFEN YAKALANDI

Genç kız yaşadıklarıyla oldukça zor ve acı bir zaman geçirirken cani adamın rutin bir trafik kontrolünde ekipler tarafından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.