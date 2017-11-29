﻿ TSK Asos Dağı’nı Titretiyor! PKK’ya Büyük Darbe Vuruldu: 80’den Fazla Terörist Öldürüldü

TSK Asos Dağı’nı Titretiyor! PKK’ya Büyük Darbe Vuruldu: 80’den Fazla Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Asos Dağı’na düzenlediği bugüne kadarki en büyük operasyonunda PKK’lı teröristleri hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Yapılan açıklamada Asos Dağı’na gerçekleştirilen büyük operasyonda 80’in üzerinde PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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TSK Asos Dağı’nı Titretiyor! PKK’ya Büyük Darbe Vuruldu: 80’den Fazla Terörist Öldürüldü
TSK Asos Dağı’nı Titretiyor! PKK’ya Büyük Darbe Vuruldu: 80’den Fazla Terörist Öldürüldü Tarih: 2017-11-29 Saat: 21:13:21
Güncelleme : 2017-11-29 21:13:21

Türk Silahlı Kuvvetleri Asos Dağı’na düzenlediği bugüne kadarki en büyük operasyonunda PKK’lı teröristleri hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Yapılan açıklamada Asos Dağı’na gerçekleştirilen büyük operasyonda 80’in üzerinde PKK’lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından27 Kasım 2017 tarihinde Kuzey Irak Asos Bölgesine düzenlenen hava harekatında 80’den fazla PKK’lı teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi.

SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU

Türk Silahlı Kuvvetleri Asos’a yapılan hava harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, son zamanlarda yapılan en büyük operasyon olduğu ve bölgede yapılan operasyonla 80’den fazla teröristin öldürüldüğü bilgisi verildi. Aynı zamanda bölgede PKK’lı teröristlere ait olan sığınak, cephanelik ve mağaralar ile iki adet silahlı aracın da yerinin tespit edildiği ve etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yaptığı hava harekatı sonrasında çok sayıda PKK’lı teröristin yaralı şekilde ele geçirildiği belirtilirken ölü olarak ele geçirilen teröristlerin sayısında artış meydana gelebileceği belirtildi. Bölgede yapılan başarılı operasyonun son zamanlardaki en büyük operasyon olduğu vurgulanırken harekat sonucunda tam 41 hedefin imha edildiği bilgisi verildi. Kuzey Irak’ta bulunan Asos Bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatının son zamanların en etkili hava harekatı olduğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

 

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