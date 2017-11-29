İstanbul Ataşehir’de bulunan bir markete giren 3 soyguncu ortalığı birbirine kattı. Soygun ihbarının yapılması üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ve soyguncular arasında çatışma çıktığı öğrenilirken çıkan çatışmada 1 polis memurunun yaralandığı, 1 soyguncunun da öldüğü öğrenildi.

Olay, İstanbul Ataşehir’de meyana geldi. Saatler 21.00’ı gösterirken Ataşehir Esat Paşa mahallesinde bulunan bir markete giren 3 soyguncunun kimliği henüz belirlenemezken soygunu ihbar alan polis ekipleri ile soyguncular arasında çatışma çıktığı öğrenildi.

SOYGUNCULAR POLİSLERE ATEŞ ETTİ

Vatandaşların yaptığı ihbarla soygun yerine gelen polis ekiplerinin market etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenilirken market içindeki soygunculara teslim ol çağrısı yapıldı. Polislerden yapılan teslim ol çağrısına marketteki soyguncular ateş açarak karşılık verdi.

1 SOYGUNCU ÖLDÜ, 1 POLİS YARALANDI

Soyguncuların açtığı ateş sonucunda polis ekipleri de ateşe karşılık verdi ve polis ile soyguncular arasında çatışma başladı. Çıkan çatışmanın sonunda soygunculardan biri ölü olarak ele geçirilirken diğer ikisinin silahlarıyla birlikte polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Çatışma sırasında yaralanan polis memuru ise olay yerine gelen ambulansla sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.