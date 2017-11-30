Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasak aşk skandalı gündeme bomba gibi oturdu. Eşinden boşanmak üzere olan KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün ünlü manken İnci Pars ile aşk yaşadığı ve güzel mankenden bebek beklediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün yine bir çapkınlığıyla gündeme konu oldu. Karısından boşanmak üzere olduğu öğrenilen Özgürgün’ün ünlü manken aynı zamanda da oyuncu olan İnci Pars ile aşk yaşadığı ve Pars’ın hamile olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

EŞİ ÖZGÜRGÜN’DEN TAZMİNAT İSTEDİ

Bundan yaklaşık 3 yıl önce Turizm Bakanlığı Daire Başkanı olan avukat eşi Dilek Özgürgün ile Ankara’da nikah masasına oturan Hüseyin Özgürgün aradan 3 yılın geçmesinin ardından eşine boşanma davası açmıştı. Dilek Özgürgün ise açılan boşanma davasının ardından evliliklerinde kendisinin bir kusuru olmadığını belirterek eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti.

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN VE İNCİ PARS AŞK İDDİALARI

Henüz eşi Dilek Özgürgün’den boşanamayan KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün hakkında skandal bir iddia ortaya çıktı. Özgürgün’ün ünlü Türk manken İnci Pars ile aşk yaşadığı ve güzel mankenin 5 aylık hamile olduğu iddiaları bomba üzerine bomba etkisi yarattı. İnci Pars’ın hamileliğinin 5. Ayına geldiği ve saklanamaz halde olduğu belirtilirken KKTC Başbakanı’nın eşi Dile Özgürgün’ün avukatı bu olayı da boşanma mahkemesine taşıdı.