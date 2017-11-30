Bugün sabah namazını kıldıktan sonra aileleri ve vatandaşlar tarafından dualarla göreve uğurlanan 180 ‘Kurtlar’ adı verilen Köklüce Jandarma Komando Taburu Suriye’deki 6 aylık görevleri için yola çıktı.

Bugün Tokat Niksar ilçesinde vatandaşlarla birlikte saf tutan Köklüce Jandarma Komando Taburu’nda görevli olan 180 komandonun Suriye El-Bab kentine 6 aylık görev için uğurlandı.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE NAMAZ KILDILAR

Alınan bilgilere göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı olan Niksar ilçesinde ‘Kurtlar’ olarak adlandırılan 180 komandonun bugün sabah namazında vatandaşlar ve protokol ile birlikte mescitte saf tutarak namaz kıldıkları öğrenildi. Törenin hemen öncesinde kılınan sabah namazının ardından Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasının ardından Tabur Komutanı olan Yarbay Haydar İrban’ın askerlerine komando yemini ettirdiği öğrenildi. Bunun ardından göreve gidecek olan komandolar için kurban kesilerek dualar edildi.

KOMANDOLAR AİLELERİ İLE VEDALAŞARAK YOLA ÇIKTI

Törenin hemen ardından konuşma yapan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Suriye El-Bab bölgesinde 6 aydır görev sürdüren Tokat Turhal ilçesinde konuşlu olan Nevşehir Komando Tabur Komutanlığı birliklerinin görevi 180 ‘Kurtlar’ komandosuna teslim ederek geri döneceklerini belirtti. bu konuşmanın ardından aileleri ile vedalaşan komandolar dualar eşliğinde Suriye El-Bab şehrine uğurlanarak 6 aylık görevlerini tamamlamak için yola çıktılar.