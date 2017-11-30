Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab davasına ilişkin açıklamalarda bulundu ABD’deki davada ne çıkarsa çıksın doğru olanı yaptık diyen Erdoğan, ambargoyu biz delmedik diyerek çarpıcı yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerin en büyük gündemi olan Reza Zarrab davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zarrab davasında ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık diyen Erdoğan, ambargoyu biz delmedik diyerek dava hakkında yorumunu belirtti.

GENEL MERKEZDE MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün saat 11.00 sularında AK Parti Milletvekilleri ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelen ve gruplar halinde görüşme gerçekleştiren Erdoğan, vekillerle görüşmesinde gündemde olan Reza Zarrab davası ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde toplanan AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekilleri ile Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Trabzon, Mersin, Zonguldak illerindeki AK Parti vekilleri olmak üzere toplamda 51 vekil katıldı.

ERDOĞAN’DAN ZARRAB DAVASI AÇIKLAMASI

ABD’de devam eden ve ülke gündeminde olan Reza Zarrab davası ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Reza Zarrab davasında her ne çıkarsa çıksın doğru olanı yaptıklarını ve ambargoyu ihlal etmediklerini söyledi. Öte yandan kendisine ve ailesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakkında da açıklama yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesinin bedelini ödeyeceğini söyledi.