Geçtiğimiz aylarda, Beşiktaş'taki bir otelde eski manken Filiz Aker, önce oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Olayın ardından Vatan Şaşmaz’ın cesedinin görüntülerinin olay yerinde olan bir polis memuru tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş’ta, geçtiğimiz aylarda bir otelde manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz’ın olay yerinde görüntülerini sızdırdığı belirtilen polis memuru, EGM disiplin kurulu kararı ile memurluktan ihraç edildi.

OTEL ODASNDAKİ CESET GÖRÜNTÜLERİ SIZMIŞTI

Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesinin ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in otel odasındaki ceset görüntüleri basına sızmıştı. Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir Polis Başmüfettişi görevlendirdi. Müfettiş tarafından o gece olay yerine giden bütün polislerin ifadesi alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olayın büyümesinin ardından görüntüleri kendisinin çektiğini kabul etti. Eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığını ve bu nedenle görüntüleri ona gönderdiğini söyleyen polis memuru, eşinin de bu görüntüleri aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini iddia etti. Polis memurunun görüntülerin satılması ve yayılması ile ilgisinin olmadığını söylemesine rağmen ihraç edildiği belirtildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Bugün yaşanan son gelişmeler üzerine polis memuru disiplin kurulu kararı ile meslekten ihraç edildi. Vatan Şaşmaz cinayetinin olay yeri görüntüleri, polis memurunun kayınbiraderinin kız arkadaşı D.Ç. tarafından bazı basın kuruluşlarına satılmaya çalışılmıştı.