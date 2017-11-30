﻿ Skandal! Kız Öğrencilere Ceza Olarak “Soyunun” Dediler

Skandal! Kız Öğrencilere Ceza Olarak “Soyunun” Dediler

Öğrencilerin bir öğrenci ve okul müdürü hakkında hakaret içeren bir yazı paylaşmaları nedeniyle maruz kaldıkları ceza herkesi şok etti. 88 öğrenci yaptıkları bu davranış nedeniyle arkadaşlarının önünde çırılçıplak soyunmak zorunda kaldı. Olayı duyan öğrenci aileleri polise gitti.

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Skandal! Kız Öğrencilere Ceza Olarak “Soyunun” Dediler
Skandal! Kız Öğrencilere Ceza Olarak “Soyunun” Dediler Tarih: 2017-11-30 Saat: 16:21:49
Güncelleme : 2017-11-30 16:21:49

Öğrencilerin bir öğrenci ve okul müdürü hakkında hakaret içeren bir yazı paylaşmaları nedeniyle maruz kaldıkları ceza herkesi şok etti. 88 öğrenci yaptıkları bu davranış nedeniyle arkadaşlarının önünde çırılçıplak soyunmak zorunda kaldı. Olayı duyan öğrenci aileleri polise gitti. 

Hindistan'da yaşanan bir olayda, okulda bulunan 88 öğrenciye soyunma cezası verildi. New Delhi TV'de yer alan habere göre Arunçal Pradeş eyaletinde sadece kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda yaşanan olayda, 88 öğrenci okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren bir yazı nedeniyle öğretmenlerinin verdiği skandal cezaya maruz kaldı. 88 kız öğrenci, öğretmenleri tarafından diğer öğrencilerin önünde soyunmaya zorlandı. 

AİLELER POLİSE KOŞTU
Eyalette bu olay nedeniyle büyük tepkiler ortaya çıktı. Olayı duyan öğrenci aileleri de hemen polise giderek durumu bildirdi. Konu hakkında açıklama yapan bir emniyet yetkilisi ise Öğrenciler ve öğretmenlerin ifadesine başvurulacağını ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyledi. 

 

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