Küçük bir sivrisinek ısırığı dediğimiz ve önemsemediğimiz küçük yaralar aslında ne kadar ciddi sağlık problemlerine yol açıyor diyeceğiniz bu durumun her bir satırında şaşkına döneceksiniz. Pakistan’da yaşamını sürdüren ve henüz 7 yaşında olan Tahire Khan isimli küçük kızın ayağını ısıran sivrisinek hayatını kararttı. İşte küçük kızın başına gelen talihsiz olay…

Olay, Pakistan’da yaşayan 7 yaşındaki küçük bir kızın başına geldi. Ayağını sivrisinek ısıran küçük kızın ayağından başlayarak bütün bacağı şişmeye başladı. Balon gibi şişen ayağını hareket ettiremez hale gelen talihsiz kızın evden çıkamaz hale geldiği öğrenildi.

SİNEKTEN PARAZİTİK ENFEKSİYON KAPMIŞ

Tahire isimli küçük kızın ayağı olduğundan 3 kat fazla hale gelirken talihsiz kızın sinekten parazitik bir enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Okula gidemeyen hatta evden dışarı çıkamayan kızın ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için tedavi olabileceği iyi bir hastaneye gidemedikleri öğrenildi.

TEK BİR BACAĞI 10 KİLO

Sinek ısırığı sonucunda bacağı tamamen şişen küçük kızın sadece bir ayağının 10 kilo geldiği öğrenildi. ayağının şişkinliğinin yanı sıra zaman zaman da dayanılmayacak ağrılarla karşılaşan küçük kızın yatağa bağlı şekilde yaşadığı öğrenilen kızın acilen tıbbi bir yardım alması gerektiği belirtildi.