CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve belgeler de istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca Savcılık tarafından, Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü belgeler de istendi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28/11/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yaptığı konuşmada bahsettiği BELLWAY LTD isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığını iddia ettiği belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasının devamında, CHP Genel Merkezi'nden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin CMK 332 maddesi kapsamında yazılı olarak istendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı yakınlarının yurt dışı hesaplara para gönderdiğini iddia etmişti. Ortaya belgeler de atan Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bu iddiaları ispat et" çağrısı yapılmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddiaların ispat edilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı'nı bırakarak siyasetten de çekileceğini söylemişti. CHP’den dün Parti Sözcüsü Bülent Tezcan konu hakkında açıklama yaptı. Belgeleri açıklamayacaklarını söyleyen Tezcan, konu hakkında Meclis'e bir araştırma önergesi vereceklerini söyledi.