Milan'da forma giyen Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kendisine hamile kaldığını söyleyerek 250 bin Euro para isteyip şantaj yapan 21 yaşındaki Latifi'ye dava açtı. Duruşmaya katılan Çalhanoğlu, kadınla 10 kez birlikte olduğunu itiraf etti.

Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun şantaj davası görülmeye başlandı. İddialara göre 21 yaşındaki Anita Latifi, başarılı futbolcudan hamile kaldığını iddia ederek 250 bin Euro istedi ve şantaj yaptı. Duruşmaya katılan Hakan Çalhanoğlu, bir yetenek yarışmasına ünlenen şarkıcı Latifi ile 10 kez birlikte olduğunu ve bu birlikteliklerin tamamında korunduğunu söyledi.

250 BİN LİRA İSTEYEREK ŞANTAJ YAPTI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan şantajla 250 bin Euro isteyen Anita Latifi (21) bir gazeteci ile işbirliği yapmıştı. Hakan Çalhanoğlu’nu aralarında yaşanan ilişkinin ardından aradığı ve 250 bin Euro istediği iddia edilen genç kadının paranın verilmesi durumunda kürtaj yaptıracağını söylediği, aksi halde her şeyi basına anlatacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması Düsseldorf'ta gerçekleşti ve taraflar duruşmaya katıldı.

“10 KEZ BİRLİKTE OLDUK, HEPSİNDE KORUNDUM”

Hakan Çalhanoğlu duruşmada, eski sevgilisi ile 10 kez birlikte olduğunu ve bu ilişkilerin tamamında da korunduğunu belirterek, daha sonra da Latifi ile ayrıldıklarını ekledi. Latifi’nin aslında hamile kalmadığı daha önce de ortaya çıkmıştı. Duruşmanın ardından Latifi’nin avukatı basına yaptığı açıklamada, Çalhanoğlu’nun bu 10 ilişkinin tamamında korunduğu konusunda şüpheli olduğunu söyledi. Şantaj davasının bir sonraki duruşması 20 Aralık’ta görülecek.