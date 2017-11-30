﻿ Son Dakika! Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Dehşeti: 2 Yaralı

Son Dakika! Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Dehşeti: 2 Yaralı

İstanbul’dan son dakika haberi… Bağcılar’da 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan iki kişinin yaralandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Son Dakika! Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Dehşeti: 2 Yaralı
Son Dakika! Bağcılar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı Dehşeti: 2 Yaralı Tarih: 2017-11-30 Saat: 20:25:35
Güncelleme : 2017-11-30 20:25:35

İstanbul’dan son dakika haberi… Bağcılar’da 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan iki kişinin yaralandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Sokak ortasında iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokakta özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

 

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