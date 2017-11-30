İstanbul’dan son dakika haberi… Bağcılar’da 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan iki kişinin yaralandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Sokak ortasında iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokakta özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.