Çin’de 2 yaşında olan bir bebeğin başına gelen olay herkesi şoke etti. Yatağında oyun oynadığı sırada yere düşen bebeğin kafasına saplanan fiş yaklaşık 3 saatlik ameliyat sonrasında çıkartıldı.

Olay, Çin’de Gıanzghou şehrinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz 2 yaşında olan ve yatağında oyun oynayan minik bebeğin yere düşmesi sonucunda kafasına fiş saplandı.

MEDYADA GENİŞ YER BULDU

2 yaşındaki talihsiz bebeğin yatağında oyun oynarken yere düştüğü ve yerde bulunan fişin kafasına saplandığı öğrenildi. Bebeğinin kafasına fiş saplandığını gören anne büyük panik yaşarken minik bebek acilen hastaneye kaldırıldı. Çin medyasında geniş yer bulan haber herkesi şaşkına çevirdi.

BEBEĞİN ANNESİ OLAYI ANLATTI

Talihsiz bebeğin annesi yaşanan olay hakkında bilgi verdi. Anne, bebeğinin yatağında oyun oynadığını ve yanında bulunan bir plastik topun üzerine çıktığı sıralarda dengesini kaybettiği ve kafası üstü yere düştüğünü söyledi. Kafası üstü yere çakılan bebeğin kafasına yerde bulunan fiş saplandı. Anne 2 yaşındaki bebeğini kanlar içinde bulurken büyük bir panikle hemen yaralı bebeğini hastaneye götürdüğünü aktardı.

3 SAATLİK AMELİYATLA KAFASINDAKİ FİŞ ÇIKARTILDI

Hastaneye yetiştirilen minik bebek ameliyata alınırken fişin üç dişinin birden bebeğin beynine saplandığı öğrenildi. Ameliyata alınan talihsiz bebeğin yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrasında beynine saplanan fişin başarılı bir şekilde kafasından çıkartıldığı öğrenilirken bebeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.