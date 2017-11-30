34 yaşında olan bir kadın öğretmenin cinsel ilişkiye girdiği 17 yaşındaki öğrencisiyle durumunun ortaya çıkmasının ardından verdiği ifadesi kan dondurdu. Öğrencisinin mutsuz olduğunu söyleyen kadın öğretmen onu mutlu etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

Olay, Sidney’de Gramer adlı bir okulda yaşandı. 34 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın öğretmenin 17 yaşında olan öğrencisiyle girdiği cinsel ilişkinin ortaya çıkmasıyla verdiği ifade de öğrencisinin mutsuz olduğunu onu mutlu etmek için cinsel ilişkiye girdiğini söylediği öğrenildi.

ÖĞRENCİSİNİ CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ YAĞMURUNA TUTMUŞ

Alınan bilgilere göre, kadın öğretmenin 2015 yılında okulda tanıştığı 17 yaşındaki öğrencisinin yalnız ve mutsuz olduğunu sandığını bu yüzden de onu mutlu etmek için ilişkiye girdiğini ifade etti. Öğrencisine sürekli olarak cinsel içerikli mesaj gönderdiği öğrenilen öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği belirlendi.

OKUL DEPOSUNDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

İsmi verilmeyen öğretmenin öğrencisi ile çok kez sınıfta ve okul deposunda buluşarak cinsel ilişkiye girdiği öğrenilirken mahkemeye çıkan kadının gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, 17 yaşındaki öğrencisinin yalnızlık çektiğini düşündüğünü ve kendisinin de küçükken yalnızlık çektiğini söyleyerek öğrencisinin durumuna üzüldüğünü ve bu yüzden cinsel ilişkiye girdiğini söylediği öğrenildi. mahkemenin kadın öğretmen hakkındaki kararını Aralık ayının 13’ünde vereceği bilgisi alındı.