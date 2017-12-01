WhatsApp'da akşam saatlerinde yaşanan soruna ilişkin BTK Başkanı Sayan açıklama yaptı. Sayan, sorunun küresel boyutta olduğunu belirterek, kendilerinden kaynaklanan bir durum olmadığını, WhatsApp'ın servislerinden kaynaklandığını söyledi. Whatsapp, yaklaşık 1 saat devam eden sorunun ardından normale döndü.

Dünya genelinde en çok kullanılan Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, dün akşam Türkiye saati ile 21:00’da çöktü. Mesaj alınmayan ve mesaj gönderilemeyen uygulamanın milyonlarca kullanıcısı da Whatsapp Neden Çöktü, Whatsapp’a erişim engellendi mi, Whatsapp neden çalışmıyor gibi soruların yanıtını aramaya başladı. BTK bu konu hakkında açıklama yaptı.

BTK BAŞKANI TWİTTER’DEN AÇIKLAMA YAPTI

Whatsapp’ta önce ara ara yaşanan kesintinin ardından tamamen çökme oldu. Konu hakkında Twitter’de yapılan paylaşımlar sorunun sadece Türkiye’de değil dünya genelinde yaşandığını gösterse de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan ilk resmi açıklamayı yaptı.

SORUN WHATSAPP’TAN KAYNAKLI

Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Sayan, sorunun sadece Türkiye’de yaşanmadığını ve küresel olduğunu belirtti. Sayan açıklamasında, Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğunun BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından raporlandığını belirtti.

ERİŞİM SORUNU 1 SAAT SÜRDÜ

Whatsapp’a erişim sorununun saat 22:20 sularında düzeldiği belirtildi. Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı hala sorun yaşadığını dile getirirken, yaklaşık yarım saat sonra sorun tamamen düzeldi.