Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, gelecekte insanların cinsel ihtiyaçlarını sanal gerçeklikle ve teknoloji ile karşılayacakları ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel eğilimin ortaya çıkabileceğini iddia etti.

Kanadalı bilim insanları tarafından öne sürülen iddia Cinsellik ve İlişki Terapisi Dergisi'nde yayımlandı. Makalede gelecek yıllarda ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkabileceği öne sürülürken, bu eğilimde insanların cinsel ihtiyaçlarını sanal gerçeklikle ve teknoloji ile karşılayacakları belirtildi. Konu hakkında açıklama yapan Manitoba Üniversitesi'nden Profesör Neil McCarthour gelecek yıllarda cinselliğin de sanal olarak yaşanacağını iddia etti.

ROBOTLA CİNSEL İLİŞKİ DÖNEMİ

McCarthour açıklamasında, teknoloji ilerledikçe insanların, gerçek insan yerine robotla seks yapmayı tercih edeceğini belirtti. McCarthour açıklamasının devamında, insanların robot partnerleri ile daha yakın ilişkiler kuracağını belirterek, robotların da sipariş üzerine geliştirileceğini ve insan partnerlerinin isteklerini daha iyi yerine getireceklerini söyledi.

ROBOTLA İLİŞKİYE GİREN ADAM UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Daha önce de İngiliz televizyon kanalı Channel 4'da yayınlanan bir belgeselde 58 yaşındaki ABD'li mühendisin 'April' adını verdiği robotu ile hafta 4 gün cinsel ilişkiye girdiği açıklanmıştı. Üstelik adamın 36 yıllık eşi de kocasının robotla yaşadığı bu ilişkiden şikayetçi değildi.