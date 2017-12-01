Müge Anlı 1 Aralık 2017 Son Bölüm ile bugün ATV’de izleyenleri ekran başına kilitledi. 6 Ekim tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Fatma Uyanık hakkında yeni gelişme var mı herkes tarafından merak ediliyor. Diğer yandan, Mehmet Abalak hakkında da bir bilgi aranıyor. Eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet beyden 39 günden bu yana haber alınamıyor. Peki, Mehmet Abalak’ın başına ne geldi? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar…

ATV’de hafta içi her gün ekrana geren ve izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık 2017 haftanın son gününde bugün yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı son bölümde 6 Ekim’den bu yana kayıp olan Fatma Uyanık aranmaya devam etti. Herkes, Fatma Uyanık'tan Haber Var Mı sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bunun yanı sıra eşi Pınar Abalak ile boşanma aşamasında olan ve 39 gündür ortada olmayan Mehmet Abalak’tan da bir haber ve iz aranıyor. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

MEHMET ABALAK ÖLÜ BULUNDU

Kayıp olarak aranan Mehmet Abalak, Osmaniye’de ölü bulundu. Eşi ile arasında sorunlar bulunan Mehmet Bey’in eşi Pınar gözaltına alındı. Mehmet Abalak’ın ölü olduğu ihtimali ilk günden bu yana düşünülüyordu. Bugün cesedi bulunan Mehmet Bey’i kim ya da kimler öldürdü? Bu sorunun yanıtı yürütülecek soruşturmanın sonucunda belli olacak.