Fox Tv ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran moda yarışması Stil Avcıları 1 Aralık Haftanın Finali bölümü merak ediliyor. Uğurkan Erez, Hakan Akkaya ve Demet Şener’in jüri üyesi olduğu yarışmada, bugün haftanın finali yapılıyor. Peki, Stil Avcıları 1 Aralık Haftanın Finali Melekler Mi, Yıldızlar Mı Kazandı? Büyük bir üstünlük sağlayan Yıldızlar, bu hafta Melekler’e karşı neler yaptı? Stil Avcıları 1 Aralık 2017 Haftanın Finali Kim Elendi?

Hafta içi her gün Fox TV’de ekrana gelen Stil Avcıları 1.12.2017 haftanın finali bölümünde hangi takım birinci olacak sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bugün Stil Avcıları 1 Aralık Haftanın Finali bölümünde Melekler ve Yıldızlar takımları birinci olabilmek için yarışıyor. Peki, Stil Avcıları 1 Aralık 2017 Haftanın Finali bölümünde Melekler Mi, Yıldızlar Mı kazandı? Hangi takım 10 bin lira ödülün sahibi oldu? Stil Avcıları haftanın finali bölümünde kim elendi?

İDİL NAZ, JÜRİNİN TAKLİDİNİ YAPTI, KIRDI GEÇİRDİ!

Yıldızlar Takımı’nda yarışan İdil Naz Kaluç, bugün jüri üyelerinin taklidini yaptı. Özellikle Uğurkan Erez’in taklidini çok başarılı bir şekilde yapan genç yarışmacı jüri üyelerini gülmekten kırdı geçirdi. Demet Şener, kendisinin taklidi yapıldığı sırada gülmekten kendini yerlere attı.

STİL AVCILARI 1 ARALIK 2017 GÜNÜN KONSEPTİ

Bugün Stil Avcıları’nda takımları adına Berna Arıcılar ve Kübra yarışıyor. Bugün günün konsepti Parti. Yarışmacılar parti için alışverişlerini tamamladı ve jürinin karşısına çıktı.

STİL AVCILARI 1 ARALIK 2017 HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Stil Avcıları 1.12.2017 haftanın finali bölümünde elenen isim Melekler takımından Merve Nur oldu. Jüri üyeleri Ecem’i biraz korkutsa da ona bir şans daha vermeye karar verdi.