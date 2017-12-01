Alınan son dakika bilgisine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı olan Neçirvan Barzani, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen sözde referandum sonrasında ilk kez Türkiye’ye de. Neçirvan Barzani’nin Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Türkiye’ye geldiği bilgisi alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı olan Neçirvan Barzani, Türkiye’ye geçiş yaptı. 25 Eylül’de gerçekleştirilen sözde bağımsızlık referandumu sonrasında ilk kez Türkiye’ye giriş yapan Barzani’nin Habur Sınır Kpapısını geçtiği ve Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin buradan yurt dışına gitmesi bekleniyor.

BARZANİ İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

25 Eylül tarihinde gerçekleştirilen referandum sonrasında Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünya ile zıtlaşma yaşayan IKBY, büyük tepki almıştı. Yaşanan olaylar sonucunda referandum sonrasında ilk kez Türkiye'ye giriş yapan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani için oldukça yoğun güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi. Barzani'nin büyük bir gizlilik içinde sabah erken saatlerde Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye hareket ettiği ve Şırnak Silopi ile Cizre ilçelerinden geçiş yaparak buradan Şerafettin Elçi Havalimanına geldiği öğrenildi.IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kendisini bekleyen özel bir uçakla İstanbul'a hareket ettiği buradan da yurt dışına uçacağı bilgisi alındı.