Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gösterdiği belgeler, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından basınla paylaşıldı.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia ettiği belgeleri bugün basınla paylaştı. Belgeleri canlı yayında medyaya veren Tezcan, belgelerin sahte olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

“DEMEK Kİ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ak Parti kanadından kendilerine belgelerin paylaşılması konusunda çok ısrar edildiğini, kendilerinin de şimdi bu belgeleri paylaştıklarını söyledi. Ne yaptıklarını bildiklerini söyleyen Tezcan, adım adım ilerlediklerini ve bu olayı boğuntuya getirmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendilerini susturmaya çalışmakla suçlayan Tezcan, buna gücünün yetmeyeceğini söyledi.

BELGELERİ KİM VERDİ?

Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarının ardından Ak Parti’li vekiller, belgeleri nereden aldıklarını sormuş ve FETÖ imasında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda da bu soru soruldu. CHP lideri bu soruta, kendilerine bunları bir insanın verdiğini ve uzaydan almadıklarını, hemen de ortaya çıkartmadıklarını, bakıp araştırıp, doğruladıktan sonra açıkladıklarını söyledi. FETÖ’nün bu olayla alakası olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi seven ve ülkenin çıkarlarını düşünen bürokratlar da olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu belgeleri Onlar yurtsever insanlardan aldıklarını ve onların haksızlığa tahammülünün olmadığını söyledi.