İstanbul Maltepe’de bir grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polislerin saldırıya uğradığı öğrenildi. Kavgayı ayırmak isteyen polislerin araçlarına taş ve sopalarla saldırı başlaması sonucunda bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, İstanbul Maltepe’de saat 11.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavga eden bir grup ihbarı alan polisler bölgeye intikal ederek kavgaya müdahale etmek istedi. Grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri saldırıya uğramaya başladı. Polislerin araçlarına taş ve sopalarla saldırılması üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi.

POLİSLERE TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Gruplar arasında çıkan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken saldırıya uğradı. Kavgayı ayırmak isteyen polislerin uğradığı saldırı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip ve özel harekat polisi gönderildi. Ellerine aldıkları taş ve sopalarla polis ekiplerinin araçlarına saldırırken araçların camları kırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ihbarı üzerine bölgeye gelen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet polisleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Olayda 1 polis aracının zarar gördüğü öğrenilirken olayın yaşandığı caddenin trafiğe kapatıldığı ve polis ekiplerinin bölgede detaylı inceleme yaptığı öğrenildi.