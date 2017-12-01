Hayranı olduğu dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen İranlı kadın sosyal medyayı sallamış ve tüm dünya kadının halini estetik faciası olarak yorumlamıştı. Fakat estetik yaptırarak tanınmaz hale geldiği iddia edilen bu kadının sırrı sonradan ortaya çıktı.

22 yaşında olan Taran’lı Tabar ismindeki kadın hayranı olduğu dünyaca ünlü Angelina Jolie’ye benzemek için estetik yaptırdığı iddiası ile sosyal medyanın gündemine oturmuş ve Instagram’da fenomen haline gelmişti. Genç kadın hakkında Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat olduğu ve 40 kiloya kadar düştü iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat estetik olduğu iddia edilen ve korkunç bir görünüme sahip olduğu yorumlarını alan genç kadının aslında bu görüntüyü makyaj ile elde ettiği ve protezlerle oluşturduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TESPİT ETTİ

Genç kadının sosyal medyada gündem olan estetik faciasının aslında makyaj hilesi olduğu iddiaları da sosyal medya kullanıcıları tarafından öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının daha önce çekilmiş olan normal halli fotoğraflarında burun ve dudak ebatlarının çok farklı olduğu iddia edildi. Angelina Jolie’ye benzemek için estetik ameliyat geçirdiği ve aldığı görünümle herkesi şaşkına çevirdiği görülen genç kadının Instagram’da tam 398 bin takipçisi olduğu ve genç kadının tam bir fenomen haline geldiği görüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com