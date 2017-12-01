Son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul eden Reza Zarrab davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Davanın hukuki olmaktan çıktığını söyleyen Yıldırım, durumun tamamen siyasi olduğunu amacın ise Türk ekonomisini zora sokmak ve Türkiye’yi diz çöktürmek olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım bugün katıldığı Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Reza Zarrab davasına da değinen Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına da sert çıktı.

‘DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTİYORLAR’

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye yapılan operasyonun sutaşı olduğunu söyledi. Zarrab davasına da değinen Yıldırım, davanın hukuki olmaktan çıktığını ve tamamen siyasi bir olaya dönüştüğünü söylerken tek amacın Türkiye ekonomisini zora sokarak Türkiye’ye diz çöktürmek olduğunu söyledi. Yine sert sözlerle CHP’ye yüklenen Binali Yıldırım, Reza Zarrab davasının takipçisinin CHP olduğunu ve kadrolarının Amerika’ya taşınmış olan davayı takip ettiklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Yıldırım, ‘Ey Kılıçdaroğlu, hiç 15 Temmuz Şehitlerinin davasına gittin mi?’ şeklinde sorusuyla sert ifadeler kullandı.