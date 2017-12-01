CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın son sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi. Baykal’ın doktoru Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş bu defa güzel haber verdi ve artık yardımla ayakta durabildiğini söyledi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal’ın genel durumunun iyi olduğunu ve her gün daha da iyiye gittiğini belirterek, artık yardımla ayakta durabildiğini ve sandalyede oturabildiğini söyledi.

47 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Deniz Baykal, 47 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Bugün Baykal’ın son durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş açıklama yaptı. İbiş, Hastane binasında düzenlediği basın toplantısında Baykal’ın genel durumunun gayet iyi olduğunu ve artık yardımla ayakta durabildiğini ve sandalyede oturabildiğini söyledi. Geçtiğimiz haftaya göre Baykal’ın Baş, boyun, el, kol, bacak hareketlerinin daha iyi olduğunu söyleyen İbiş, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının devam ettiğini ilerleyen günlerde ailesinin isteği ile Baykal’ın Almanya'daki bir merkeze giderek fizik tedaviye burada devam edeceğini söyledi.

“ALMANYA’YA GİDECEK”

Baykal’ın kısa süre içerisinde Almanya’da bir klinikte tedavi görmeye başlayacağını belirten İbiş, klinikten gün beklendiğini söyledi. İbiş, Baykal’ın Almanya’da tedavi sürecinin yaklaşık 2 ay olacağını belirtti. Ayrıca İbiş, Baykal’ın selamlarını ve sevgilerini de basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna iletti.