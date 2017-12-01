Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Alınan bilgilere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2018 yılında geçerli olmak üzere alınacak olan asgari ücreti belirlemek üzere ilk görüşmesini gerçekleştirdiği öğrenildi.

TÜRK-İŞ İŞÇİLERİN TEMSİLCİSİ

2018 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının bugün gerçekleştirildiği öğrenildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı görüşmede 2018 yılında asgari ücretin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda, işçi sınıfını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren sınıfını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun temsil ettiği öğrenildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Kritik asgari ücret toplantısının hemen öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin çalışma hayatında en temel unsur olduğunu ve asgari ücretin devlet tarafından işçilere sağlanmış olan bir güvence olduğunu söyleyerek söz konusu asgari ücret olduğunda asla popülist bir tavır sergilemeyeceklerini belirtti.

ASGARİ ÜCRET OCAKTA NEYSE ARALIKTA DA O OLACAK

Açıklamalarına devam eden Sarıeroğlu, hükümetib 15 yılda milli geliri tam 3 kat arttırdığını söyleyerek, asgari ücret konusunda da ciddi artışlar olduğunu söyledi. 2002 yılındaki asgari ücreti örnek veren Sarıeroğlu, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin şimdilerde bin 404 liraya kadar yükseltildiğini belirtti. Aynı zamanda 15 yılda asgari ücretteki reel artışın 83.2 olduğunu belirtti.