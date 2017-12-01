﻿ Son Dakika! Çağlayan Adliyesinde Asansörün Halatı Koptu: 2 Savcı Yaralı

Son Dakika! Çağlayan Adliyesinde Asansörün Halatı Koptu: 2 Savcı Yaralı

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde bir asansörün halatı koptuğu ve 2 savcının başından yaralanarak acil şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

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Son Dakika! Çağlayan Adliyesinde Asansörün Halatı Koptu: 2 Savcı Yaralı
Son Dakika! Çağlayan Adliyesinde Asansörün Halatı Koptu: 2 Savcı Yaralı Tarih: 2017-12-01 Saat: 23:10:08
Güncelleme : 2017-12-01 23:10:08

Alınan son dakika bilgisinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde bir asansörün halatı koptuğu ve 2 savcının başından yaralanarak acil şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar…

Olay, İstanbul’da yer alan Çağlayan Adliyesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Adliyenin A bloğunda yer alan bir asansörün halatının kopması sonucunda asansörün içindeki 2 savcının başlarından yaralandığı öğrenildi. Yaralı savcıların apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2 SAVCI YARALI

Akşam saatlerinde Çalayan Adliyesi A blokta yaşanan kazada bir asansörün halatının koptuğu ve asansörde bulunan 2 savcının başlarından yaralandığı öğrenildi. Savcılar olay yerine çağırılan ambulanslarla acil şekilde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan savcıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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