Alınan bilgilere göre, Suriye’nin başkenti olan Şam yakınlarında İsrail Jetleri tarafından İran askeri üssüne saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıya, Suriye hava savunma sistemleri ile İsrail jetlerine füze fırlatarak cevap verildi.

İRAN ASKERİ ÜSSÜ MÜ HEDEF ALINDI

Haaretz gazetesinde geçen habere göre, İsrail Suriye’deki İran askeri üssünü vurduğu haberi dünya gündemine bomba gibi oturdu. Gelen bilgilere göre, İsrail’in Lübnan hava sahasını kullandığı belirlenen savaş uçaklarının İran’ın askeri üssünü hedef alarak bombardımana tutulduğu öğrenildi. Yaşanan şiddetli patlamalar sonucunda başkent Şam ve çevresinde elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.

SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN FÜZELİ YANIT

İsrail’in saldırısına karşılık olarak Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail jetlerine füze fırlatarak cevap verdiği öğrenilirken İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya Suriye ve İran’dan henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail’inde konuyla ilgili açıklama yapmayı reddettiği öğrenildi.