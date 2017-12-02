Ünlü şarkıcı Arif Susam kanser hastalığına yakalandı. Bir alış veriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı Selami Şahin’in meslek taşı Arif Susam’ın kanser hastalığına yakalandığı haberini kameralar karşısında paylaştığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Arif Susam’ın kanser hastalığına yakalandığı haberi tüm sevenlerini üzdü. Bilindiği gibi ünlü şarkıcı Arif Susam’ın Ocak 2018 yılında olan albümü sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Ancak ünlü şarkıcıdan gelen üzücü haber herkesi şoke ederken ilk açıklamayı Selami Şahin’in yaptığı öğrenildi.

‘ARİF SUSAM KARDEŞİMDE KASNERE YAKALANMIŞ’

Bir alış veriş merkezinde kameralara takılan ünlü sanatçı Selami Şahin’in kameralara yaptığı açıklamalarda Arif Susam’ın da kanser hastalığına yakalandığını söylediği öğrenildi. Daha önce kanser teşhisi konulduğu öğrenilen Nuray Hafiftaş’ın ardından Arif Susam’ında kanser hastalığına yakalandığını söyleyen Selami Şahin’in iki ünlü sanatçıyı da henüz ziyaret edemediğini ancak en kısa zamanda ziyaretlerine gideceğini söylediği öğrenildi. Onların kendisinin çok eski dostları olduğunu söyleyen Şahin, ikisinin de iyi olacağını ve Tıbbın çok ilerlediğini söyleyerek ikisine de Allah’tan şifa dilediğini belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com