Survivor’un başarılı yarışmacısı Adem Kılıççı geride bıraktığımız akşam sevgilisi ile kameraların objektiflerine takıldı. Nişantaşı’nda sevgilisiyle birlikte görüntülenen Adem Kılıççı, kendilerini görüntüleyen muhabirlere sert çıkarak ayağa kalktı ve görüntü alan muhabirin peşine düştü.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor yarışmasında gösterdiği etkili performansla izleyenlerin gönlünde taht kuran ünlü boksör Adem Kılıççı, geride bıraktığımız akşam Nişantaşı’nda bir mekanda sevgilisi ile kameralara takıldı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Survivor 2017 yarışmasında finale kalan ve rakibi Ogeday ile elemeye kalan Adem Kılıççı şampiyonluğu Gönüllüler takımı yarışmacısı Ogeday Girişken’e kaptırmıştı. Geçtiğimiz akşam Nişantaşı’nda bir mekanda sevgilisi ile otururken görüntülenen Adem Kılıççı, kendisini çeken muhabire sert çıktı. Sevgilisi ile kendisini görüntüleyen muhabire sinirlenen ve yerinden kalkarak muhabire tepki gösteren Adem Kılıççı, muhabirin yanına kadar giderek hesap sordu.

KIZ ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Muhabirin kendisini görüntülemesine kızan ünlü boksör Adem Kılıççı’nın oldukça öfkelendiğini gören kız arkadaşı olayın daha fazla büyümemesi için sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Muhabirin peşine düşen sevgilisinin yanına giden bayan sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı.

‘SEN KİM OLDUĞUNU SANIYORSUN?’

Sevgilisi ile kendisini görüntüleyen muhabirin peşine düşen Adem Kılıççı, muhabirin yanına giderek kendisini izin almadan çekemeyeceğini söyledi. Oldukça sinirlendiği görülen Kılıççı, ‘Sen kim olduğunu sanıyorsun? Poz iste, izin iste’ şeklinde kendisini görüntüleyen muhabire çıkıştı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com