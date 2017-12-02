Şehir merkezinden geçen Ceyhan Nehri’nin rengi son günlerde griye döndü ve nehirde yaşayan büyük ve küçük tüm balıklar ölmeye başladı. Vatandaşlar ise bu durumu görünce isyan ettiler ve yetkililerden yardım istediler. İşte detaylar…

Ceyhan Nehri’nde yürek yakan görüntü! Ceyhan Nehri’nde son birkaç günden bu yana bir değişiklik var ve nehrin şehirden geçmekte olan kısmı neredeyse gri renge dönüştü. Ancak nehrin şehirden geçen kısmında renginin değişmesinin yanı sıra bölgede bulunan büyük ve küçük balıklar da kıyıya vurarak ölmeye başladılar ve bu toplu balık ölümler vatandaşları adeta isyan ettirdi ve yetkililerden yardım istediler.

ACİLEN ÖNLEM ALINMASI LAZIM

Bölgede bulunan bazı vatandaşlar ise yaşanılan balık ölümlerinin ve suyun renk değişiminin nehre karışan kireçten dolayı kaynaklandığını belirttiler ve bunun için acilen önlem alınması gerektiğini belirttiler. Nehre kirecin Elbistan Kireç Fabrikası’ndan gelmiş olabileceğini belirten vatandaşlar, “Bu balıkların ölüm nedeni kireç. Kireç, suyun içindeki oksijeni yok eder. Balıklar da oksijensiz kalarak ölürler. Kireç de Elbistan Şeker Fabrikası’ndan Ceyhan Nehrine karışmış olabilir. Çünkü orada Şeker Fabrikasından başka yerde kireç yok. Acilen önlem alınması lazım. Bu nehirde bir tane canlı kalmaz. Şeker Fabrikasındaki kireç havuzu kontrol edilmeli” ifadelerini kullandılar.

Bunun yanı sıra yıllardır Ceyhan Nehri’nde balık tutulmadığı ve yaşanılanın inceleneceği de öğrenildi.