Android cep telefonlarının yeni sürümlerinde FETÖ detayı dikkat çekti. Yeni Android sürümlerinde cep telefonu klavyesine ‘Muhterem’ yazıldığında otomatik olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in isminin çıktığı öğrenildi.

Android işletimli yeni sürüm akıllı cep telefonlarında kullanıcıların dikkatini çeken ve oldukça büyük tepki toplayan detay şaşkına çevirdi. Yeni sürüm telefonlarda ‘Muhterem’ yazısına karşılık otomatik olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in siminin önerildiği görüldü.

KULLANICILAR AYAKLANDI

Yeni sürüm Android telefonlardaki FETÖ detayını fark eden kullanıcıların bu duruma tepki yağdırdığı öğrenildi. Cep telefonların klavye kısmına yazılan ‘Muhterem’ kelimesi sonrasında otomatik olarak çıkan Fethullah Gülen’in ismi ve ‘Hocam’ gibi yazılar kullanıcıları rahatsız etti. durumdan rahatsız olan kullanıcıların sosyal medyada tepkilerini göstermek için bir kampanya başlattıkları öğrenildi.

HANGİ TELEFONLARDA TESPİT EDİLDİ

Bilindiği gibi Google klavye geliştirici tarafından makine öğrenmesi yöntemi kullanılmaktadır. Android telefonlarda sürekli olarak kendisini yapılandıran klavyede son olarak Android telefonların yeni sürümünde oldukça dikkat çeken bir detay tespit edildi. Diğer yandan akıllı telefon klavye özelliğinde kullanıcıların bir kelimeyi hiç kullanmamış olması durumunda direkt olarak yazılan bir kelimede kendi önerisini sunduğu biliniyor. Hal böyle olunca yeni sürüm Android cep telefonlarında ‘Muhterem’ yazısı yazıldığında direkt olarak klavyenin kullanıcıya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve ‘Hocaefendi’ şeklinde öneriler sunduğu öğrenildi. Kullanıcılar bu durumdan fazlasıyla rahatsız olurken durumun tespit edildiği telefon modelleri, Samsung S6, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung S8, Samsung A9, Lenovo Moto G4, General Mobile 4G ve Moto Huawei olarak tespit edildi.