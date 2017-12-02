Alınan son dakika bilgisinde İzmir Güzelbahçe ilçe başkanı olan CHP’li Mustafa İnce’nin evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. İşte detaylar…

İzmir’in Güzelbahçe ilçe belediye başkanı olan CHP’li Mustafa İnce’ye evinin önünde silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Eşi Nilüfer İnce ile birlikte evinin önünde bulunduğu sıralarda silahlı saldırıya uğrayan İnce’nin bacağından vurularak yaralandığı öğrenildi.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR

Olayla ilgili alınan bilgilerde, saldırganların CHP’li Mustafa İnce’nin evinin önüne araçla yaklaşarak silahla ateş açtıkları ve mermilerden birinin Mustafa İnce’nin sol diz kapağının üzerine isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların CHP’li İnce’yi yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları öğrenildi.

MUSTAFA İNCE’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşanan olay üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin İzmir Güzelbahçe ilçe belediye başkanı Mustafa İnce’yi ambulansa alarak Dokuz Eylül Tıp Fakültesine kaldırarak tedavi altına aldıkları öğrenildi. Mustafa İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İzmir CHP Güzelbahçe ilçe başkanı Kazım Çam’ın açıklamasında, saldırının siyasi olduğunu düşünmediklerini ve başkana yapılan kanunsuz bir teklifin kabul edilmemesinden kaynaklı bir durum olabileceğini belirttiği öğrenildi. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan saldırganları yakalama çalışması başlattıkları öğrenildi.