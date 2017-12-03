Kanal D’nin ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da dün gece sosyal mesaj verildi. Son zamanlarda ortaya çıkan Flakka adlı uyuşturucunun insanları zombiye çevirdiği iddia ediliyordu. Arka Sokalar son bölümde de bu konu ele alındı.

Kanal D ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan 'Arka Sokaklar'da Rıza Baba’nın damadı Ali, zombi hapı olarak da bilinen Flakka isimli uyuşturucuyu kullandı. O andan sonra yaşananlar ise ekran başında izleyenleri şoke etti. Ali, adeta kendinden geçti. Özellikle Ali’nin o duruma gelmesi şaşkınlık yaratırken, bu uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu da gözler önüne serdi.

ÇOK TEHLİKELİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ali, söz konusu uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra trafiğin ortasında kendisini kaybetti. Bu görüntüler, bu maddeye merak saranlar için de ibret niteliğinde oldu. Zaten dizide de verilmek istenen bir sosyal mesaj vardı.

FLAKKA NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Flakka, son dönemlerde dünyada hızla yayılmaya başlayan bir uyuşturucu hap. Bu uyuşturucu maddeyi kullananların görüntüleri ise gerçekten de şok etkisi yarattı. Çünkü kullananlar daha sonra zombi gibi davranmaya ve insanlara saldırmaya başladı.

İŞTE ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEKİ O SAHNE