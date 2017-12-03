Denizli'de 28 yaşındaki sapık, 48 yaşındaki kadını önce yol ortasında darp etti, ardından da bıçak tehdidi ile inşaata götürerek tecavüz etmeye kalkıştı. Kadın, sapığın elinden son anda kaçarak, kendisini kurtardı.

Denizli'de, 48 yaşındaki Ş.K. hastanede tedavi altında olan kızının yanında refakatçi olarak kaldı. Sabah işe gitmek için hastaneden çıkan kadına, 28 yaşındaki Ahmet Y sokak ortasında saldırıp darp etti. Ardından kadını bıçak zoru ile bir inşaata götüren ve tecavüz etmeye kalkan Ahmet Y., polis tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SABAH SAATLERİNDE HASTANEDEN ÇIKMIŞTI

Saraylar Mahallesi'nde Bayramyeri Meydanı'nda geçtiğimiz Pazar günü sabah 06.00’da meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Ş.K. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kızının yanında refakatçi kaldıktan sonra eşinin gelmesi ile işe gitmek için hastaneden ayrıldı.

SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ

Ş.K. sabah 06.00’da işe giderken, yolu Bayramyeri Demirciler Caddesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet Y. tarafından kesildi. Ahmet Y., kadına ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ş.K. sert tepki verince de kadını yol ortasında darp etti. Ş.K. şoka girerken bıçak zoru ile bir inşaata götüren Ahmet Y. kıyafetlerini zorla çıkardı ve tecavüz girişiminde bulundu.

SON ANDA ELİNDEN KURTULUP POLİSE GİTTİ

Ş.K. Ahmet Y.’ye direnince, sapık adam kadını Gökpınar Barajı bölgesine götürmek istedi. Ş.K. bu sırada adamın elinden kurtularak polise koştu ve yardım istedi.

GÜVENLİK KAMERALARI DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Denizli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri Ş.K.'nin ifadesinin ardından başlattıkları soruşturmada, kadının bahsettiği bölgedeki tüm işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik inceledi. Polis 155 kamera görüntüsünü inceledikten sonra şüphelinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Ahmet Y. tutuklandı.