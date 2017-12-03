AK Parti-MHP ittifakının tartışıldığı canlı yayında, Nihal Bengisu Karaca ile MHP'ye yakın gazeteci Metin Özkan arasında Ahmet Kaya tartışması çıktı. Gerilimin bir anda yükseldiği programda iki gazeteci adeta birbirine girdi.

Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunumu ile ekranlara gelen Gündem Özel adlı programda, AK Parti ve MHP ittifakı tartışılıyordu. Ancak canlı yayın sırasında konu bir anda Ahmet Kaya ve Nur Yerlitaş'a gelince stüdyoda gerilim de arttı.

GAZETECİ ÖZKAN, NAGİHAN ALÇI'NIN SÖZLERİNE SİNİRLENDİ

Nagihan Alçı programda, AK Parti ve MHP ittifakının Kürt seçmen üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını dile getirdi. MHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Metin Özkan ise Alçı’nın bu sözlerine sert çıktı. Özkan Alçı’ya, "MHP ile yapılan ittifak Kürt seçmeni ürkütür." gibi bir sözün kabul edilemeyeceğini ve kasıtlı olduğunu söyledi.

AHMET KAYA SORUSU GERİLİMİ ARTTIRDI

İlerleyen dakikalarda ise Nihal Bengisu Karaca söz alarak, Özkan’a Cumhurbaşkanlığı’nın gıyabında Ahmet Kaya'ya ödül vermesini ve Devlet Bahçeli’nin bu ödülü eleştirmesini sordu. Bir anda gerilim artarken, tartışma da Ahmet Kaya’ya döndü. Özkan, Karaca’yı MHP'yi sadece Ahmet Kaya ismine indirgemekle suçladı ve MHP'nin Kürt vatandaşlarla ilgili politikasını görmezden geldiklerini söyledi.

TARTIŞMAYA NUR YERLİTAŞ’I DA DAHİL ETTİLER

Özkan, sözlerinin devamında konuyu son günlerde sosyal medyada şehitlere yönelik sözlerle büyük tepki toplayan Nur Yerlitaş’a getirdi. Nur Yerlitaş’ı nereye koymak gerektiğini soran Özkan, konuyu isimlere indirgemenin yanlış olduğunu Ahmet Kaya’yı dinleyip dinlememenin herkesin kendi tercihi olduğunu söyledi.