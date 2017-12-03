Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyon sonucu ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristlerden birinin gri listede aranan 'Soreş' kod adlı Şahabettin Naşa olduğu açıklandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ve 5 uzun namlulu silah da ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Aralık günü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde düzenlenen operasyonda, 4’ü ölü ve 1’i sağ olmak üzere 5 teröristin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında Bingöl Valiliği, öldürülen teröristlere ait olduğu düşünülen 1 M-16 otomatik tüfek ile 4 Kalaşnikof, çok miktarda yaşam malzemesi ve 1 dizüstü bilgisayar da ele geçirildiğini belirtti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de Bingöl’de düzenlenen operasyon hakkında açıklama geldi. TSK açıklamasında, operasyonda 5 erkek teröristin ele geçirildiğini belirterek, öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde gri kategoride olduğu belirtildi. Gri listede aranan teröristin, (Soreş’ (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olduğu açıklandı.

KUZEY IRAK’A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

TSK bu açıklamanın hemen ardından bir açıklama daha yaparak, Kuzey Irak’ta bulunan Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu belirlenen barınak ve sığınaklara hava harekatı düzenlendiğini ve bu sığınakların imha edildiğini belirtti.