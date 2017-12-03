﻿ Bingöl'de Teröre Darbe! 4'ü Ölü 1'i Sağ Olmak Üzere 5 Terörist Ele Geçirildi!

Bingöl'de Teröre Darbe! 4'ü Ölü 1'i Sağ Olmak Üzere 5 Terörist Ele Geçirildi!

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyon sonucu ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristlerden birinin gri listede aranan 'Soreş' kod adlı Şahabettin Naşa olduğu açıklandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ve 5 uzun namlulu silah da ele geçirildi.

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Bingöl'de Teröre Darbe! 4'ü Ölü 1'i Sağ Olmak Üzere 5 Terörist Ele Geçirildi!
Bingöl'de Teröre Darbe! 4'ü Ölü 1'i Sağ Olmak Üzere 5 Terörist Ele Geçirildi! Tarih: 2017-12-03 Saat: 14:48:10
Güncelleme : 2017-12-03 14:48:10

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyon sonucu ölü olarak ele geçirilen PKK’lı teröristlerden birinin gri listede aranan 'Soreş' kod adlı Şahabettin Naşa olduğu açıklandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ve 5 uzun namlulu silah da ele geçirildi. 

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Aralık günü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde düzenlenen operasyonda, 4’ü ölü ve 1’i sağ olmak üzere 5 teröristin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında Bingöl Valiliği, öldürülen teröristlere ait olduğu düşünülen 1 M-16 otomatik tüfek ile 4 Kalaşnikof, çok miktarda yaşam malzemesi ve 1 dizüstü bilgisayar da ele geçirildiğini belirtti. 

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de Bingöl’de düzenlenen operasyon hakkında açıklama geldi. TSK açıklamasında, operasyonda 5 erkek teröristin ele geçirildiğini belirterek, öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde gri kategoride olduğu belirtildi. Gri listede aranan teröristin, (Soreş’ (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olduğu açıklandı. 

KUZEY IRAK’A HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ
TSK bu açıklamanın hemen ardından bir açıklama daha yaparak, Kuzey Irak’ta bulunan Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu belirlenen barınak ve sığınaklara hava harekatı düzenlendiğini ve bu sığınakların imha edildiğini belirtti. 

 

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