Konya’da yaşanan skandal olayda, 59 yaşındaki öğretmen O.A., 6’ncı sınıfta okuyan 9 kız öğrencisini ısırdığı, öptüğü ve elle taciz ettiği iddiası ile 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. 135 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına başlanan matematik öğretmeni, savunmasında öğrencisinin birine sınıfta konuşanları tahtaya yazmasını söylediğini ve bu görevi öğrenciden aldıktan sonra kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesinde yaşanan skandal olayda, matematik öğretmeni O.A’nın 6’ncı sınıftaki 9 kız öğrencisine elle tacizde bulunduğu, öpüp ısırdığı iddia edildi. Öğrencilerin olayı rehber öğretmene anlatması ile skandal gün yüzüne çıkarken, bazı veliler de Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) üzerinden O.A. hakkında şikayette bulundu.

“ÖPTÜM AMA KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİM”

Okul yönetimi bu şikayetler üzerine matematik öğretmeni O.A. hakkında soruşturma başlatırken, öğretmenin savunması ise şok etti. O.A. savunmasında, öğrencileri öptüğünü ancak bunu kötü bir niyetle yapmadığını söyledi. Olayın buralara geleceğini ve yanlış anlaşılacağını tahmin etmediğini söyleyen O.A., öğrencileri ısırmasını da kötü niyetli değil şeklinde savundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

O.A. yaşanan bu skandal olayın yargıya da taşınmasının ardından dilekçe vererek emekli oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında tutuklanan ve 135 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmaya başlanan öğretmen O.A. mahkemede yaptığı savunmada ise bir öğrencisini sınıfta konuşanları tahtaya yazmakla görevlendirdiğini ancak, öğrencisini bu görevden aldıktan sonra kendisine iftira atıldığını iddia etti. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam eden O.A. hakkında karar mahkemenin mağdur öğrenci ve tanıkların dinlenilmesinin ardından verilecek.