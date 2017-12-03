Bursa'da düğün evi cenaze evine döndü. Madde bağımlısı cani koca, kına gecesinin sabahı henüz bir günlük evli olduğu karısını bıçaklayarak öldürdü.

Bursa'da bu sabah saatlerinde yaşanan olay şok etkisi yarattı. Henüz bir günlük evli olan madde bağımlısı koca, kına gecesinin sabahında karısını bıçaklayarak öldürdü.

DÜĞÜN EVİ CENAZE EVİNE DÖNDÜ

Bursa’da yaşanan korkunç olayda, Güllü Y. ile M. aralarında okul yıllarından başlayan aşkı nikah ile taçlandırdı ve düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Çiftin kına gecesinin sabahında madde bağımlısı M.Y. eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile bıçakladı. 8 yerinden bıçak darbesi alan Güllü Y. olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan cani koca, polisin çalışması sonucu yakalandı.

KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ

M.Y. yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden istedi. Fakat aile genç kadını vermeyince çift kaçarak resmi nikah yaptı ve düğün hazırlıklarına başladı. Çiftin kına gecesi dün gece Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak numara 5'te yapıldı. Madde bağımlısı koca M.Y eşi Güllü Y'yi kına gecesinin sabahında 8 yerinden ekmek bıçağı ile mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili olarak polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.