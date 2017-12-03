Hatay'ın Altınözü ilçesinde feci kaza. Kazada alınan ilk bilgilere göre en az 10 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi’nde yaşanan kazada, kaçak yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçen göçmenleri taşıdığı belirlenen minibüsü asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi.

DUR İHTARINA UYMADI

Fakat minibüs sürücüsü jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca bir kamyonla çarpıştı. Minibüs içerisinde bulunan 10 göçmen feci kazada hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.